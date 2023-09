Van der Poel boekt in Haacht eerste zege als wereldkampioen

Mathieu van der Poel heeft in de eendagswedstrijd Super 8 Classic de eerste zege als wereldkampioen geboekt. De kopman van Alpecin-Deceuninck won na 203,6 kilometer van Brakel naar Haacht de sprint van een groep van zes renners. Van der Poel klopte de Fransman Anthony Turgis en de Belg Florian Vermeersch.

Voor Van der Poel is het de eerste overwinning in de regenboogtrui, die hij in augustus veroverde bij de WK in Glasgow. De 28-jarige wielrenner werd eerder afgelopen week vierde in de GP Walloniƫ.

De wereldkampioen voegde zich met nog 51 kilometer te gaan bij vier koplopers, onder wie zijn ploeggenoot Gianni Vermeersch en de Nederlander Frank van den Broek. Ook Lars Boven van Jumbo-Visma en de Belg Florian Vermeersch sloten nog aan. Van den Broek kwam met nog 16 kilometer te gaan ten val. Van der Poels ploeggenoot Vermeersch trok in Haacht de sprint aan en de kopman maakte het vervolgens overtuigend af.

Van der Poel was heel blij met zijn overwinning. “Heel fijn en het is onverwachts. Dat zijn de leukste”, zei de renner, die zijn ploeggenoot bedankte voor het werk. “Deze overwinning is zeker voor 50 procent zijn verdienste.”

Eerder in de week twijfelde Van der Poel nog openlijk over zijn vorm en zijn wedstrijdprogramma in het najaar. “Ik voelde me vandaag niet echt beter en weet dat ik wat wedstrijden nog had om hardheid op te doen. Na de heuvelzone was het beste er bij mij wel af. Maar ik had het voordeel dat ik een ploeggenoot voorin erbij had, die controleerde. Ik voelde dat we met een sterke kopgroep weg waren. Ik ben heel blij dat ik het kon afmaken.”