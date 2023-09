Verstappen mist laatste kwalificatiesessie Grote Prijs Singapore

Het tegenvallende weekend van Max Verstappen voorafgaande aan de Grote Prijs van Singapore heeft een vervolg gekregen in de kwalificatie. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull zette in de tweede sessie de elfde tijd op de klok en mocht niet door naar Q3. Carlos Sainz (Ferrari) pakte de pole in Singapore.

Sainz klokte 1.30,984. in de laatste kwalificatiesessie, waarmee hij de Mercedes van George Russell achter zich liet (1.31.056). Charles Leclerc reed in zijn Ferrari naar de derde tijd met 1.31,063.

Net als Verstappen strandde ook zijn teamgenoot Sergio Pérez in de tweede sessie, waarin de Mexicaanse coureur de dertiende tijd klokte. Verstappen liet geen misverstanden bestaan over hoe hij over de kwalificatie dacht. “Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar dat was een absoluut schokkende ervaring”, zei hij over de teamradio, inclusief een krachtterm.

Verstappen en Pérez, die de overwinningen in de eerste veertien races van het seizoen verdeelden, hadden eerder al veel problemen met hun Red Bulls tijdens de vrije trainingen. De Nederlander klokte eerder op de zaterdag de vierde tijd tijdens de derde vrije training. Vrijdag begon hij met een derde tijd, maar mede gehinderd door mankementen moest hij in de tweede vrije training genoegen nemen met de achtste tijd.

Een zware crash van Lance Stroll had eerder een grote impact op Q1. De coureur van Aston Martin was ongedeerd, maar zijn auto was total loss. Het betekende een voortijdig einde van de sessie, waardoor onder anderen Oscar Piastri met zijn McLaren niet door mocht naar Q2.

Verstappen brak twee weken geleden in Monza met zijn tiende zege op rij het record van Sebastian Vettel. Een zege in Singapore zou zijn dertiende zege van het seizoen zijn en zijn eerste ooit in Singapore. De race staat zondag om 15.00 uur op het programma.