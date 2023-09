Vierde tijd Verstappen in derde vrije training GP Singapore

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Singapore in de Formule 1 de vierde tijd gereden. De Nederlander van Red Bull moest 0,313 seconde toegeven op Ferrari-coureur Carlos Sainz die tot een snelste ronde van 1.32,065 kwam. George Russell (Mercedes) was goed voor de tweede tijd, Lando Norris (McLaren) liet de derde tijd noteren.

De Red Bulls hadden vrijdag al een moeilijke dag gehad waarin Verstappen in de eerste vrije training nog tot de derde tijd kwam maar in de tweede, gehinderd ook door mankementen, slechts de achtste tijd realiseerde. Het waren toen de Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc die het snelst waren op het Marina Bay Circuit.

Om 15.00 uur volgt de kwalificatie voor de race van zondag. Als Verstappen de GP zou winnen, is dat zijn elfde overwinning op rij en zijn eerste ooit in Singapore.