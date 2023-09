Volleybalsters openen OKT met pijnlijke nederlaag tegen Canada

De Nederlandse volleybalsters zijn het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Chinese Ningbo begonnen met een even onnodige als pijnlijke nederlaag. Canada versloeg de ploeg van bondscoach Felix Koslowski in een vijfsetter: 32-30 19-25 15-25 25-17 15-13.

Oranje neemt het zondag (04.00 uur Nederlandse tijd) op tegen Tsjechië. Aan het toernooi nemen acht landen deel. De beste twee plaatsen zich voor de Olympische Spelen van Parijs van volgend jaar. Nederland zou zich ook nog op basis van de wereldranglijst kunnen kwalificeren, maar dat wordt pas komende zomer duidelijk.

Op het toernooi in Ningbo zijn Servië (3e) en gastland China (6e) de hoogst geplaatste landen op de ranking. Nederland bezet momenteel de negende positie, Canada staat elfde.

Koslowski startte met Sarah van Aalen, Marrit Jasper, Juliët Lohuis, Celeste Plak, Nika Daalderop, Indy Baijens en libero Florien Reesink in de basis. Na een valse start (0-3) verliep de eerste set gelijk op. Het eerste setpunt was bij 24-23 voor Nederland, gevolgd door nog een kans bij 25-24. Daarna keerden de kansen en bij hun zesde setpunt sloegen de Canadese vrouwen toe. Daalderop slaagde er niet in een blok te omzeilen: 30-32.

Oranje werd vooral blokkerend beter en liep in de tweede set weg naar een voorsprong van 8 punten: 18-10. Canada kwam dankzij een verhoogde servicedruk terug tot op 3 punten (21-18), maar bij het tweede setpunt voor Nederland sleepte Lohuis de set binnen. Een geplaatste bal kon door Andrea Mitrovic niet worden verwerkt.

Met name dankzij een sterke opslagserie van Lohuis kwam Nederland in de derde set snel op een 10-2-voorsprong. Bij 24-15 werd het eerste setpunt meteen benut, opnieuw door een verdedigende chaos bij de Canadese vrouwen.

Maar Nederland liet Canada terug in de wedstrijd komen. Bij een achterstand van 8-5 haalde Koslowski zijn speelsters voor een time-out naar de kant, maar het spelbeeld veranderde niet. Canada denderde door en had bij 24-17 zeven setpunten. Het eerste werd meteen benut.

In de beslissende vijfde set nam Nederland voor het eerst een voorsprong van 2 punten bij 8-6. Bij 10-8 leek de zege dichtbij, maar een plots haperend Oranje kreeg 5 punten op rij tegen. Het werd nog wel 13-13, maar bij 14-13 voor de Canadese vrouwen werd het eerst wedstrijdpunt meteen benut. Plak (23) en Daalderop (21) waren het productiefst aan Nederlandse kant.