Alonso passeert als eerste coureur in F1 grens van 100.000 kilometers

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft als eerste coureur ooit de grens van 100.000 kilometers in de Formule 1 gepasseerd. Ongeveer halverwege de Grote Prijs van Singapore behaalde de 42-jarige Spanjaard van Aston Martin de mijlpaal, toen hij in achtste positie reed. Alonso was als zevende aan de avondrace begonnen.

Alonso was al recordhouder als het gaat om het aantal grands prix dat hij heeft gereden. Met 369 starts heeft hij een ruime voorsprong op de Fin Kimi Räikkönen, die tot 2021 350 keer in actie kwam in de Formule 1. Alonso reed zijn eerste race op 19-jarige leeftijd, voor Minardi. In 2005 en 2006 werd hij voor Renault wereldkampioen.