Autocoureur Stroll start niet in GP van Singapore na zware crash

Autocoureur Lance Stroll doet niet mee aan de GP van Singapore. De Canadees van Aston Martin heeft nog last van de naweeën van zijn crash in de kwalificatie. Na onderzoek bleek hij geen verwondingen te hebben opgelopen, maar volgens zijn team heeft het ongeluk veel impact op hem gehad.

“Het team was opgelucht toen Lance zaterdag uit de auto kon komen. Maar helaas voelt hij nog de naweeën van de crash. Het belangrijkste is dat hij nu zo goed mogelijk herstelt. We hebben daarom met elkaar besloten dat hij niet meedoet vandaag. Hij richt zich op de GP van Japan van volgend weekend”, zei teambaas Mike Krack.

Stroll crashte in de Q1 van de kwalificatie. Zijn auto was total loss.