Bol blijft ongeslagen met zege op 400 meter horden in Eugene

Femke Bol heeft de Diamond League op de 400 meter horden opnieuw ongeslagen afgesloten. Bij de Diamond League Finale in het Amerikaanse Eugene was de atlete opnieuw de beste in 51,98 seconden en won ze de Diamond League op deze discipline voor de derde keer op rij.

Bol bleef in Eugene de Amerikaanse Shamier Little (53,45) en Rushell Clayton van Jamaica (53,56) met een ferme eindsprint opnieuw ruim voor. Het is hetzelfde podium als bij de WK in Boedapest in augustus, waar Bol voor het eerst in haar carrière de wereldtitel op de 400 meter horden veroverde.

De hordeloopster is sinds augustus 2020 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. Ze won in Eugene voor de negentiende keer op rij. Eerder dit seizoen was ze al de beste in de wedstrijden in Florence, Oslo, Lausanne, Londen en Brussel.

Lieke Klaver eindigde als derde op de 400 meter. Ze moest alleen wereldkampioene Marileidy Paulino van de Dominicaanse Republiek en de Poolse Natalia Kacmarek, de nummer twee van de WK, voor zich dulden. Paulino won in 49,58 seconden. Klaver was met 50,47 net iets langzamer dan Kacmarek (50,38).