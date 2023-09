Ethiopische Tsegay loopt wereldrecord op 5000 meter

De Ethiopische atlete Gudaf Tsegay heeft bij de Diamond League Finale in het Amerikaanse Eugene het wereldrecord op de 5000 meter van de Keniaanse Faith Kipyegon verbeterd. De Ethiopische kwam tot 14.00,21 en was daarmee bijna 5 seconden sneller dan de toptijd van Kipyegon.

De Keniaanse had haar record drie maanden geleden gelopen in Parijs: 14.05,20. De 26-jarige Tsegay, die een persoonlijk record had van 14.12,29, dook daar ruim onder. De Keniaanse Beatrice Chebet werd tweede in een persoonlijk record van 14.05,92.

Op de WK atletiek in Boedapest pakte Tsegay nog de wereldtitel op de 10.000 meter na een felle strijd met Sifan Hassan, die in de slotmeters ten val kwam. Op de WK van vorig jaar in Eugene won ze de 5000 meter.

Hassan, winnares van zilver op de 5000 meter op de WK atletiek, deed niet mee in Eugene.