Keniaanse zeges bij Dam tot Damloop, emotionele race voor Choukoud

De Keniaanse atleten heersten bij de 37e editie van de Dam tot Damloop in Zaandam. Mathew Kimeli pakte de overwinning bij de mannen. Zijn landgenote Agnes Keino zegevierde bij de vrouwen.

Khalid Choukoud was bij de mannen de beste Nederlander. Hij liep in een emotionele race naar de tiende plaats. De Haagse atleet was vorige week met zijn vader en moeder in Marokko tijdens de aardbeving en sliep twee nachten buiten. Desondanks maakte hij zijn opwachting bij de wedstrijd en liep naar een tijd van 46.45. “Ik wilde hier eigenlijk niet lopen. Ik dacht alleen maar die kinderen, vrouwen, zwangere vrouwen”, zei hij na afloop voor de camera van NH Nieuws en AT5. “Ik ben wel supertevreden met mijn tijd. Ik laat zien dat ik mentaal ijzersterk ben. Maar ik had nog wel harder kunnen lopen. Die shock zit er nog steeds in. Maar dit geeft wel vertrouwen voor de marathon in Amsterdam.” Hij wil zich daar plaatsen voor de Spelen in Parijs.

Winnaar Kimeli kwam na 45 minuten en 20 seconden als eerste in Zaandam over de finish. Hij bleef in de regen zijn landgenoot Vincent Kibet voor.

Bij de vrouwen liep Agnes Keino een tijd van 52.18. Ze troefde de Ethiopische Almaz Ayana af. De olympisch kampioene op de 10.000 meter in 2016, die startte als favoriete, werd derde in 52.23. Diane van Es was in 53.02 de beste Nederlandse op de zesde plaats.