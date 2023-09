Kuss: best ongelofelijk om hier op podium Vuelta te staan

Wielrenner Sepp Kuss noemde het “best ongelofelijk” om als eindwinnaar op het podium van de Vuelta te staan met zijn twee ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. “Normaal sta ik wat lager en kijk ik naar deze twee jongens op het podium”, zei de Amerikaan van Jumbo-Visma.

“Ik ben zo trots dat ik hier met hen sta. Het waren drie bizarre weken”, aldus Kuss. “Ik had het niet kunnen doen zonder de hulp van Jonas, Primoz, Robert, Wilco, Jan, Attila en Dylan”, verwees hij ook naar de andere ploeggenoten Robert Gesink, Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Attila Valter en Dylan van Baarle, waarna hij de rest van de ploeg en zijn familie uitvoerig bedankte.

De 29-jarige Amerikaan bekende eerder dat hij in de hectische slotetappe door Madrid het meeste had afgezien de afgelopen drie weken. “Ik was er al bang voor dat het snel zou gaan, toen ik zag dat ze zo vroeg klaarzaten om aan te vallen. Het was een passende manier om af te sluiten. Ik ben blij dat het voorbij is.”

Kuss liet weten dat de zege in de Ronde van Spanje een ervaring is die zijn leven verandert, maar dat hij dezelfde persoon blijft. “Ik kijk hierop terug met hele mooie herinneringen en het moet nog een beetje bezinken. Dat zal even duren.”