Polsstokhoogspringer Duplantis verbetert weer eigen wereldrecord

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis uit Zweden heeft bij de finale van de Diamond League in Eugene zijn eigen wereldrecord verbeterd naar een hoogte van 6,23 meter.

Het is het zevende wereldrecord van de 23-jarige Zweed, zijn eerste van dit jaar in de buitenlucht. Duplantis had dit jaar al vier keer eerder een poging gewaagd op 6,23 meter, maar zonder succes. In Eugene was het na een geslaagde sprong op 6,02 meter meteen bij de eerste poging raak.

Duplantis had in februari bij een indoorwedstrijd in het Franse Clermont-Ferrand zijn wereldrecord naar 6,22 meter gebracht. Daarmee sprong hij een centimeter hoger dan bij de WK atletiek in hetzelfde Eugene vorig jaar.