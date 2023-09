Prijs van de strijdlust in Vuelta voor Evenepoel

Remco Evenepoel beëindigt de Ronde van Spanje zondag als meest strijdlustige renner. De Belg van Soudal Quick-Step won de Vuelta vorig jaar nog, maar schakelde zichzelf dit jaar met een offday in de rit naar de Tourmalet uit voor een nieuwe eindzege.

Zijn aanvallende rijden, zeker de dagen na die inzinking, deed de organisatie besluiten Evenepoel (23) te belonen. Hij won deze ronde drie etappes en veroverde ook de bergtrui. Het klassement sluit hij naar alle waarschijnlijkheid af als twaalfde.

Op de slotdag staat in de Vuelta een nagenoeg vlakke etappe over ruim 100 kilometer in en rond Madrid op het programma.