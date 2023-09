Sporters uit Noord-Korea doen mee aan Aziatische Spelen

Sporters uit Noord-Korea maken hun opwachting bij de Aziatische Spelen. Het staatspersagentschap KCNA heeft laten weten dat een delegatie naar het evenement in China is vertrokken. Het is voor de eerste keer in drie jaar dat Noord-Korea zo’n groot toernooi aandoet.

Tijdens de coronapandemie sloot Noord-Korea in 2020 de grenzen. De sporters mochten in 2021 niet meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het Internationaal Olympisch Comité besloot Noord-Korea daarna niet toe te laten tot de Winterspelen van 2022 in Beijing.

In augustus mocht een team van Noord-Koreaanse taekwondoka’s al meedoen aan een toernooi in Kazachstan. Nu mogen 191 sporters naar de Aziatische Spelen, die op 19 september beginnen.