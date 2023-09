Verstappen start na tien zeges op rij van plek 11 in Singapore

Max Verstappen staat zondag voor de zware opdracht om zijn zegereeks in de Formule 1 te verlengen. De Nederlandse Formule 1-coureur, die de laatste tien races op zijn naam schreef, kende bij de Grote Prijs van Singapore een slechte kwalificatie en start vanaf de elfde plek. Op het stratencircuit is het lastig inhalen.

Verstappen, die nog nooit won in Singapore, was zaterdag in de tweede kwalificatiesessie niet snel genoeg om zich te plaatsen voor het derde en laatste kwalificatiedeel. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez zette de dertiende tijd neer.

Carlos Sainz (Ferrari) pakte de pole in Singapore. De Spanjaard liet de Mercedes van George Russell achter zich. Charles Leclerc reed in zijn Ferrari naar de derde tijd.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen heeft in de WK-stand 364 punten en is dicht bij zijn derde wereldtitel. Pérez volgt met 219 punten. De volgende race is volgend weekeinde in Japan.

De Grote Prijs van Singapore begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.