Verstappen ziet met vijfde plek in Singapore recordreeks eindigen

De historische zegereeks van Max Verstappen en Red Bull in de Formule 1 is ten einde. Het lukte de 25-jarige Limburger in de Grote Prijs van Singapore niet om vanaf de elfde startplek naar de overwinning te rijden, zoals hij zelf al had verwacht. De leider in de WK-stand merkte dat zijn auto niet zo geschikt is voor het stratencircuit. Verstappen eindigde als vijfde.

Ferrari-coureur Carlos Sainz reed vanaf poleposition naar de zege, vlak voor McLaren-coureur Lando Norris. Lewis Hamilton maakte in zijn Mercedes het podium vol na vanaf de vijfde plek te zijn gestart.

Red Bull had dit jaar tot nu toe alle races gewonnen. Verstappen won er twaalf van de veertien, zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez zegevierde in de overige twee grands prix. De Nederlander pakte begin deze maand in Italië bovendien zijn tiende zege op rij in de Formule 1, een verbetering van het oude record van de Duitser Sebastian Vettel.

Maar in aanloop naar de GP van Singapore was Verstappen al voorzichtig in zijn verwachtingen. Tijdens de trainingen en de kwalificatie bleek dat de Red Bull niet goed uit de verf kwam op het circuit van Marina Bay. Verstappen en Pérez moesten dat bekopen met de elfde en dertiende startplek.

De Spanjaard Sainz begon goed aan de race. Hij had al snel een duidelijk gat met zijn teamgenoot Charles Leclerc, die bij de start George Russell voorbij was gegaan. Voor Yuki Tsunoda zat de race er na de eerste ronde al op. De Japanner van AlphaTauri werd aangetikt door Pérez en kon daarna niet meer verder.

In de twintigste ronde kwam de safetycar de baan op, nadat brokstukken van de wagen van Logan Sargeant op het smalle circuit terecht waren gekomen. Veel coureurs grepen dat moment aan om een gunstige pitstop te maken. Verstappen en Pérez kozen ervoor buiten te blijven. Daardoor stegen ze naar de tweede en vierde plek. Dat duurde echter niet lang, omdat ze op hun oudere banden niet mee konden met de koplopers. Russell was inmiddels weer de belangrijkste uitdager van Sainz, omdat Leclerc tijd verloor bij zijn pitstop.

Na een bandenwissel en weer een safetycar kon Verstappen uiteindelijk vanaf de vijftiende plek aan een inhaalrace beginnen. Dat bracht hem nog in de buurt van het podium. De felste strijd ging om plek 2. Russell vergooide op het laatste moment een podiumplek toen hij uitviel. Daar profiteerde Hamilton van.

Verstappen houdt de leiding in de WK-stand en loopt zelfs iets uit op Pérez: 374 punten om 223. Hamilton is nu de nummer 3 met 180 punten.