Volleybalsters winnen tweede wedstrijd OKT van Tsjechië

De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede wedstrijd van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Chinese Ningbo overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg Tsjechië met 3-0. De setstanden waren 25-13 25-18 25-21.

De vrouwen herstelden zich hiermee van de pijnlijke nederlaag in het eerste duel met Canada. Oranje verloor deze wedstrijd met 3-2.

Bij het toernooi in China met acht landen plaatsen de beste twee zich voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Als Nederland er bij dit toernooi niet slaagt een ticket voor de Spelen te pakken, zou het team zich nog op basis van de wereldranglijst kunnen kwalificeren. Dat is pas volgend jaar zomer bekend. In de volgende wedstrijd van het OKT moet Oranje het dinsdag opnemen tegen Mexico. Oekraïne, China, Servië en de Dominicaanse Republiek zijn de andere tegenstanders.

In tegenstelling tot Nederland begon Tsjechië goed aan het toernooi met een overwinning op de Dominicaanse Republiek. Maar de Nederlandse vrouwen, nummer negen op de wereldranglijst, bleken de teleurstelling van de valse start snel te boven. Koslowski begon net als tegen Canada met Sarah van Aalen, Celeste Plak, Nika Daalderop, Marrit Jasper, Juliët Lohuis, Indy Baijens en libero Florien Reesink. De winnaressen van het brons bij het EK pakten in de eerste set tegen Tsjechië, zestiende op de mondiale lijst, een 5-0 voorsprong en kwamen geen moment in de problemen.

In de tweede set ging het tot halverwege de set gelijk op. Maar daarna liep Nederland uit naar 20-16 en trok mede dankzij punten van Plak en Daalderop ook de tweede set naar zich toe. Met ace haalde Lohuis de set 25-18 binnen.

Oranje zette het goede spel door en kwam in de derde set op een 6-2 voorsprong. Maar Tsjechië kwam terug in een poging de wedstrijd te verlengen. Maar in de slotfase namen de vrouwen van Koslowski het initiatief weer over en maakten de wedstrijd met 25-21 af. Daalderop was topscorer voor Nederland met 18 punten.