Wielerploeg Jumbo-Visma viert nieuw succes met speciaal shirt

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma rijdt zondag in de slotetappe van de Ronde van Spanje in een speciaal tenue. Daarin zijn de kleuren van de leiderstruien van de Vuelta, Tour de France en Giro d’Italia verwerkt. De ploeg wint zo goed als zeker met de Amerikaan Sepp Kuss de Vuelta, eerder won de Sloveen Primoz Roglic de Giro en de Deen Jonas Vingegaard de Tour. Het is voor het eerst dat een ploeg de drie grote ronden in één jaar wint.

Vroeg in de ruim 100 kilometer lange slotetappe poseerden Kuss, Vingegaard, Roglic en hun vijf ploeggenoten samen op de foto. Daarbij dachten ze ook aan Nathan Van Hooydonck, hun Belgische collega die begin deze week onwel werd achter het stuur van zijn auto en daarbij een ernstig ongeluk veroorzaakte. Dylan van Baarle steunde zijn ploegmaat met een aangepast T-shirt. Het gaat naar omstandigheden goed met Van Hooydonck, meldde de ploeg eerder.