Wielrenner Kuss in slotetappe op weg naar eindzege in Vuelta

Wielrenner Sepp Kuss begint in de rode leiderstrui aan de laatste etappe van de Vuelta. De Amerikaan van Jumbo-Visma ziet zijn leidende positie normaal gesproken niet meer in gevaar komen in de rit die gaat van HipĆ³dromo de la Zarzuela, net buiten Madrid, naar Paisaje de la Luz in de Spaanse hoofdstad.

Kuss won nog niet eerder een grote wielerronde en maakt het jaar van zijn ploeg Jumbo-Visma nog mooier. De Nederlandse ploeg won eerder met de Sloveen Primoz Roglic de Giro d’Italia en met de Deen Jonas Vingegaard voor de tweede keer de Tour de France. Vingegaard en Roglic eindigen in de Vuelta normaal gesproken ook nog eens naast ploeggenoot Kuss op het podium als de nummers 2 en 3.

De slotrit begint om 17.19 uur en zal na 101,1 kilometer waarschijnlijk uitdraaien op een massasprint. De finish wordt verwacht rond 20.00 uur.