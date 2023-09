Bol is na ‘geweldig seizoen’ trots op trofee in Diamond League

Atlete sprak na haar eindzege in de Diamond League van een “geweldig seizoen”. Dat kon ook moeilijk anders na een zomer waarin ze de wereldtitel veroverde op de 400 meter horden en al haar races in de Diamond League won.

“Ik wilde graag in mijn laatste wedstrijd nog een keer in de 51 seconden lopen en de trofee winnen. Dat is allebei gelukt, dus wat wil ik nog meer. Het is al het derde jaar op rij dat ik de finale win, dus daar ben ik ook best trots op”, zei de Amersfoortse na haar winst in 51,98 seconden in de finale van de Diamond League in het Amerikaanse Eugene. Het was haar negentiende zege op rij op de 400 meter horden in de Diamond League.

“Ik heb dit jaar het aantal passen tussen de horden verminderd en dat heeft zich meteen al uitbetaald, terwijl de aanpassingen eigenlijk bedoeld zijn om volgend jaar op de Olympische Spelen van Parijs te kunnen pieken. Ik kan dus wel stellen dat ik een geweldig seizoen heb gehad. Ik heb veel vooruitgang geboekt”, aldus de 23-jarige atlete, die deze zomer elf keer startte op de 400 meter horden en alle keren won, inclusief zes races in de Diamond League (Florence, Oslo, Lausanne, Londen, Brussel en Eugene).

“Ik ga proberen er volgend jaar weer een beter seizoen van te maken. De basis daarvoor gaan we in de winter leggen”, aldus Bol, die uiteraard de wereldtitel haar hoogtepunt van het seizoen noemde, maar minstens zoveel voldoening had gehaald uit haar winst in de Diamond League-race in Londen. Daar liep ze in een uitverkocht Olympisch Stadion een Europees record van 51,45 seconden. “Die race heeft een speciaal plekje in mijn hart.”