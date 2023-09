Constructeurstitel Formule 1 lonkt al voor Red Bull in Japan

Het Formule 1-team van Red Bull kan komend weekeinde in de Grote Prijs van Japan al de eerste hoofdprijs van dit seizoen winnen. De coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez kunnen op het circuit van Suzuka voor het tweede jaar op rij de constructeurstitel binnenhalen voor de Oostenrijkse renstal. Red Bull moet na die race een voorsprong hebben van 309 punten op rivaal Mercedes om dat kampioenschap zes races voor het einde al veilig te stellen.

In de huidige WK-stand van de constructeurs staat Red Bull op 597 punten, terwijl Mercedes er 289 heeft en Ferrari 265. Het betekent dat Verstappen en Pérez nu al een voorsprong van 308 punten hebben op de Mercedes-mannen Lewis Hamilton en George Russell en de kans heel reëel is dat het Red Bull-team in Japan kan toeslaan.

Verstappen kan in Japan nog niet zijn derde wereldtitel veroveren. Hij liep in de individuele WK-strijd na de Grote Prijs van Singapore wel weer wat uit op nummer 2 Pérez en heeft inmiddels een gat van 151 punten geslagen: 374 om 223 punten. Verstappen kan bij een maximale score in Japan zijn voorsprong uitbouwen tot 177 punten, maar dat is niet genoeg voor de titel, want in de resterende zes grands prix zijn nog maximaal 180 punten te verdienen. De eerste serieuze kans voor Verstappen om voor de derde keer wereldkampioen in de Formule 1 te worden, dient zich begin oktober aan in de Grote Prijs van Qatar.

Carlos Sainz (Ferrari) maakte zondag een einde aan de recordserie overwinningen van Verstappen in de koningsklasse. De Limburger had op het stratencircuit in Singapore grote moeite om zijn RB19 op snelheid te brengen en moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Winnaar Sainz bracht zodoende een halt toe aan de reeks van tien zeges op rij. De Nederlander sprak na de race de verwachting uit dat hij in Japan weer op snelheid is. “Ik denk dat we snel zullen zijn op Suzuka. Dat circuit is niet te vergelijken met dat van Singapore. Suzuka is normaal gesproken zeer geschikt voor onze auto”, aldus Verstappen, die vorig jaar de race in Japan won en daar zijn tweede wereldtitel bemachtigde.