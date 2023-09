Djokovic niet naar tennistoernooi Shanghai

Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van volgende maand in Shanghai. Dat maakte de Servische tennisser, de huidige nummer 1 van de wereld, bekend via zijn sociale media.

“Shanghai is altijd een van mijn favoriete toernooien geweest. Ik zal mijn #NoleFam (fans) missen in China en ik hoop dat ik in de toekomst terug kan keren naar China om weer voor jullie allemaal te spelen”, schrijft Djokovic in een boodschap aan zijn Chinese supporters.

Djokovic won het evenement in China al vier keer (in 2012, 2013, 2015 en 2018). Het toernooi, met een prijzenpot van ruim 8 miljoen euro, begint op 4 oktober.

De 36-jarige Djokovic hielp Servië afgelopen weekeinde naar de kwartfinales van de Daviscup. Eerder deze maand won hij op de US Open zijn 24e grandslamtitel.