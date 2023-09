Handbalster Dulfer in zomer 2024 naar Hongaarse topclub Györ

Handbalinternational Kelly Dulfer heeft een transfer aangekondigd naar de Hongaarse topclub Györ. De 29-jarige opbouwspeelster, al jaren een vaste waarde in het Nederlands team, heeft nu al een meerjarig contract ondertekend, dat in de zomer van 2024 ingaat. Tot die tijd blijft ze spelen bij haar huidige club, het Duitse BBM Bietigheim.

“We hebben hoge verwachtingen van haar, want Kelly is een speler van wereldklasse op meerdere posities”, zegt directeur Peter Endrodi op de website van Györ. Dulfer laat weten dat ze bij Györ haar grote droom wil nastreven en dat is het winnen van de Champions League. “Györ is een van de beste teams van de wereld, dit is een geweldige kans voor mij om voor een club met een grote traditie te spelen”, aldus de international, die met Oranje al de nodige medailles won, onder meer het goud op het WK van 2019.

Dulfer speelt sinds 2021 voor Bietigheim. Daarvoor kwam de geboren Schiedamse onder meer uit voor Borussia Dortmund, Kopenhagen, VfL Oldenburg, Dalfsen en Quintus.