Naberman langer bij wielerploeg DSM-Firmenich

Tim Naberman rijdt ook de komende twee jaar voor wielerploeg DSM-Firmenich. De ploeg heeft het contract van de 24-jarige renner uit Genemuiden met twee jaar verlengd. Hetzelfde geldt voor de verbintenis met de Australiƫr Alex Edmondson.

Naberman komt uit de eigen opleidingsploeg en maakte in 2022 de overstap naar het WorldTourteam. De ploeg roemt zijn werklust in dienst van anderen en zijn tactische inzicht. “Ik heb dit jaar al een paar klassiekers gereden en genoot van die ervaring. Die neem ik mee om te groeien in mijn rol als wegkapitein”, meldt de Nederlander op de website van het team.

De 29-jarige Edmondson kwam begin dit seizoen over van Team BikeEchange-Jayco (ex-Orica), waar hij in 2016 als prof debuteerde. Hij is een voormalig Australische kampioen op de weg (in 2018) en oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften (in 2015). Dit seizoen greep hij in de proloog van de ZLM Tour net naast de zege. Zijn Nederlandse teamgenoot Nils Eekhoff was een seconde sneller.