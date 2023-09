Oververmoeide shorttrackster Schulting richt zich op WK in Ahoy

Suzanne Schulting stelt alles in het werk om in maart mee te kunnen doen aan de wereldkampioenschappen in Ahoy. Dat zei de shorttrackster maandag bij de presentatie van de Nederlandse selectie voor het nieuwe seizoen in Thialf in Heerenveen.

Schulting was na vorig seizoen oververmoeid en moest verplicht rust nemen. De bijna 26-jarige Friezin komt daardoor voorlopig niet in actie. “Het is fijn om hier te zijn”, sprak Schulting. “Het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik ben weer begonnen met het opbouwen van mijn trainingen. Deze week heb ik de laatste medische testen. Ik hoop dat ik daarna volledig groen licht krijg om door te bouwen. Met uiteindelijk maar één doel, de WK in Ahoy.”

Voor veelvoudig kampioene Schulting viel het niet mee om het rustiger aan te doen. “Ik ben de afgelopen jaren niet anders gewend om op het hoogste niveau te trainen. Als dat niet kan en mag om je lichaam rust te geven, is dat best lastig.” Wat hielp was dat ze de uitslagen van testen onder ogen kreeg. “Het was wat dat betreft wel prettig dat het echt zwart-op-wit stond. Dat maakte het een stuk makkelijker. Medici zeiden tegen me dat ik rust moest nemen en pas op de plaats moest maken. Dat heb ik afgelopen zomer gedaan en het is goed bevallen. Het was fijn om even afstand te nemen.”

Schulting trainde de laatste tijd voor zichzelf en ontdekte nieuwe dingen. “Zo ben ik erachter gekomen dat ik het heel fijn vind om in mijn eentje te fietsen, met een podcastje op. Ik genoot van de dingen die ik wel mocht doen. Ik moest heel goed naar mijn lichaam luisteren.”

De meest succesvolle Nederlandse shorttrackster aller tijden ging vorige week donderdag voor het eerst het ijs weer op en traint maandag voor de tweede keer. “Dat is toch semi-spannend. Het voelt fijn om weer met het team te kunnen trainen.”