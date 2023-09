Wedstrijden EK wielrennen van 2024 eindigen in Hasselt

De aan Belgisch Limburg toegewezen Europese kampioenschappen wielrennen van 2024 hebben voor alle onderdelen de finishstreep in Hasselt. Dat bleek bij de parcourspresentatie in de Belgische stad. Alle wedstrijden beginnen van 11 tot en met 15 september op het circuit van Heusden-Zolder.

De tijdritten kennen een vlak parcours, in de wegwedstrijden worden de heuvels in de glooiende regio Haspengouw aangedaan. “Als wielerland beleven we mooie tijden”, zei Tom Van Damme, voorzitter van de wielerbond Belgian Cycling. “Dat we drie jaar na het grote succes van het WK wielrennen in Vlaanderen opnieuw een internationaal kampioenschap op de weg kunnen organiseren is geweldig.”

De tijdrijders rijden in alle categorie├źn een wedstrijd over 29,9 kilometer, te beginnen over het racecircuit. In de wegwedstrijden is voor de vrouwen een parcours over 160 kilometer uitgetekend, de mannelijke profs rijden 220 kilometer.

Vanaf woensdag zijn de EK in Drenthe.