Nederlandse tennissers treffen Italië in kwartfinale Daviscup

De Nederlandse tennissers nemen het in de kwartfinale van de Daviscup op tegen Italië. Dat heeft loting dinsdag bepaald. De andere kwartfinales gaan tussen Canada en Finland, Tsjechië en Australië en Groot-Brittannië en Servië.

Teamcaptain Paul Haarhuis kijkt uit naar de ontmoeting met de Italianen. “Het is een heel sterk team, met een groot scala aan topspelers zoals Jannik Sinner, Lorenzo Musetti en Matteo Berretini”, zegt hij in een bericht van tennisbond KNLTB op X. “Het zal zwaar worden, maar als we zo spelen als in Split dan kunnen we van iedereen winnen.”

Nederland verzekerde zich afgelopen week in het Kroatische Split van een plaats in de kwartfinales, waarmee het eindtoernooi eind november in het Spaanse Málaga begint. Onder leiding van Haarhuis werd Oranje eerste in een poule waarin het Finland, Kroatië en de Verenigde Staten trof. Oranje versloeg in de groepsfase eerst Finland, waarna het tegen de Verenigde Staten voor een regelrechte stunt zorgde. Botic van de Zandschulp was toen te sterk voor Tommy Paul, terwijl Tallon Griekspoor Frances Tiafoe, de nummer 11 van de wereld, versloeg.

Het eindtoernooi vindt van 21 tot en met 26 november plaats.