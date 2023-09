Nieuw gevecht voor kickbokser Badr Hari in oktober in Bulgarije

Kickbokser Badr Hari keert volgende maand toch terug in de ring. De 38-jarige Marokkaanse Amsterdammer neemt het op 7 oktober in een vechtsportgala van Glory in het Bulgaarse Burgas op tegen de Est Uku Jürjendal.

Hari zou aanvankelijk begin deze maand zijn rentree maken in Parijs tegen de Brit James McSweeney. Uit respect voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko trok hij zich toen op het laatste moment terug. De kickbokser zou in Parijs zijn rentree maken in de ring, nadat hij vorig jaar zijn afscheid had aangekondigd. Dat gebeurde in oktober na zijn verliespartij tegen Alistair Overeem.

“We zijn blij dat we een snelle wijziging kunnen aankondigen en Badr Hari terug in de ring kunnen verwelkomen”, meldde Robbie Timmers van Glory. “Helaas heeft James McSweeney problemen in zijn planning en kon hij daardoor niet op de nieuwe datum. Uku Jürjendal kon gelukkig inspringen. Dit wordt een strijd met veel actie.”