Volleybalsters winnen van Mexico in derde wedstrijd OKT

De Nederlandse volleybalsters hebben hun derde wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Chinese Ningbo overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg Mexico met 3-0. De setstanden waren 25-18 25-18 25-17.

Oranje, dat onlangs brons won bij het EK, won eerder op het OKT van Tsjechië (3-0), maar verloor de eerste wedstrijd van Canada (3-2). Mexico verloor eerder al met 3-0 van Servië en China.

De Nederlandse ploeg heeft na drie gespeelde wedstrijden 7 punten en staat daarmee voorlopig op de tweede plaats, achter Servië dat 9 punten heeft. China, dat later op dinsdag nog aantreedt tegen Tsjechië, staat derde met 6 punten na twee wedstrijden.

Bij het toernooi in China met acht landen plaatsen de beste twee zich voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Als Nederland er bij dit toernooi niet in slaagt een ticket voor de Spelen te pakken, zou het team zich nog op basis van de wereldranglijst kunnen kwalificeren. Dat is pas volgend jaar zomer bekend.

Op het OKT neemt Oranje het nog op tegen Oekraïne (20 september), China (22 september), Servië (23 september) en de Dominicaanse Republiek (24 september).