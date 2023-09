Einde carrière wielrenner Van Hooydonck komt hard aan bij Van Aert

De Belgische wielrenner Wout van Aert van Jumbo-Visma vindt het “echt onrechtvaardig” dat zijn land-, ploeggenoot en vriend Nathan Van Hooydonck zijn carrière moet beëindigen. “Ik heb het er heel moeilijk mee”, zei een emotionele Van Aert na zijn derde plaats op het EK tijdrijden in Emmen.

De 27-jarige Van Hooydonck veroorzaakte vorige week een ongeluk met zijn auto nadat hij onwel was geworden. Dinsdag werd een inwendige defibrillator (ICD) bij hem geplaatst, die eventuele nieuwe hartritmestoornissen moet corrigeren. Een dag later meldde Jumbo-Visma dat hij het naar omstandigheden goed maakt, maar dat hij wel moet stoppen met wielrennen.

“Het is heel droevig nieuws. Droevig, maar tegelijkertijd ook goed. Want ik ben heel dankbaar dat Nathan erdoor is gekomen. Dat is uiteraard het belangrijkste”, zei Van Aert tegen het Belgische persbureau Belga. “Het heeft aan een zijden draadje gehangen, afgelopen week.”

“Ik denk dat het voor hem een enorme klap is dat hij zijn passie niet meer kan uitoefenen. Op zo’n manier moeten stoppen met je passie, dat is echt onrechtvaardig. Dit is niet gemakkelijk om te aanvaarden”, wist Van Aert.

Van Hooydonck en Van Aert reden sinds 2021 samen bij Jumbo-Visma. “Ik kan zeggen dat ik mijn beste ploegmaat ga verliezen en één van mijn beste maten in het peloton”, aldus Van Aert.