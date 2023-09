Formule 1-talent Piastri langer bij McLaren 

Formule 1-coureur Oscar Piastri heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2026. De 22-jarige Australiër is bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 1 en maakt veel indruk.

Piastri verzamelde dit jaar 42 punten waarmee hij op de elfde plaats staat in de WK-stand. Het Australische talent eindigde in de sprintrace van de Grand Prix in Spa-Francorchamps op de tweede plek achter Max Verstappen.

McLaren beloont de talentvolle coureur met een nieuwe, meerjarige verbintenis. Zijn vorige contract liep tot eind 2024. “Oscar is een ongelooflijk talent en een aanwinst voor het team”, zegt Zak Brown, CEO van McLaren Racing. “Het is fantastisch dat we ons voor de lange termijn aan elkaar verbinden.”

Piastri reageert in een persbericht van zijn renstal ook verheugd. “Ik voel me helemaal thuis bij McLaren. Dat het team al na een half jaar zoveel vertrouwen in mij heeft, betekent veel voor mij.”

Eerder dit jaar legde McLaren al Piastri’s teamgenoot Lando Norris (23) vast tot eind 2025.