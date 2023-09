Jonge Brit Tarling pakt Europese titel tijdrijden in Emmen

De Brit Joshua Tarling heeft bij de Europese kampioenschappen wielrennen in Drenthe de titel veroverd op de individuele tijdrit. De pas 19-jarige renner, eerder al derde op het WK, was na 29,5 kilometer in en rond Emmen de snelste in een tijd van 31 minuten en 30 seconden.

Het zilver ging naar de Zwitser Stefan Bissegger. De titelverdediger gaf liefst 42 seconden toe. De Belg Wout van Aert werd derde op 43 seconden.

Welshman Tarling was op het eerste stuk met wind tegen al meteen de snelste. Met name Bissegger was traag gestart en gaf na 10 kilometer al 25 seconden toe op het fenomeen van Ineos Grenadiers. Die kende onderweg geen zwak moment. “Al had ik zelf niet het goede gevoel van het WK.” In het Schotse Sterling stuntte Tarling vorige maand met de derde plek achter de Belg Remco Evenepoel en de Italiaan Filippo Ganna. Vorig jaar werd hij in Australië nog wereldkampioen bij de junioren.

“De wind maakte het vandaag extra zwaar. Hij veranderde ook steeds van richting, waardoor je nooit op adem kon komen”, vertelde de op een na jongste renner in het profpeloton, die uitkwam op een gemiddelde van bijna 61 kilometer per uur. De overwinning in Emmen was zijn derde bij de profs nadat hij eerder al de nationale tijdrittitel van Groot-Brittannië veroverde en in Sluis een tijdrit won in de Renewi Tour.

Zijn voorbereiding was niet ideaal vanwege een val. “Maar de afgelopen tweeënhalve week heb ik thuis in Andorra weer goed kunnen trainen. Deze tijdrit deed meer zeer dan die op het WK, maar ik ben superblij met het resultaat.”

Bissegger kon leven met zijn tweede plek, drie dagen nadat hij de Vuelta had afgesloten in Madrid. De drie weken in Spanje waren hem maar matig bevallen. “Ik voel me nu in ieder geval al een stuk beter. Dat geeft moed met het oog op volgend jaar als ik op de Olympische Spelen kort na de Tour de tijdrit wil rijden.”

Beide Nederlandse deelnemers eindigden in de top 10. Daan Hoole werd zevende op 1.22 van de winnaar. Op 1.28 werd Sjoerd Bax nog net tiende.