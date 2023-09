Jumbo-Visma-wielrenner Van Hooydonck moet carrière beëindigen

Wielrenner Nathan Van Hooydonck moet zijn profcarrière beëindigen. De 27-jarige Belg van Jumbo-Visma verliet woensdag het ziekenhuis in Antwerpen en “maakt het naar omstandigheden goed”, maar hij moet wel stoppen met wielrennen, meldt zijn ploeg.

“Ik realiseer me dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad”, zei Van Hooydonck, die vorige week een ongeluk veroorzaakte nadat hij onwel was geworden. “Als ik niet zo snel goede hulp had ontvangen, had het anders kunnen aflopen. Het gaat nu wel oké met me, maar dat het einde carrière is zal ik nog goed moeten verwerken.”

“Ik wil de mensen die mij geholpen hebben, de deskundige staf van het ziekenhuis en alle fans die me berichten hebben gestuurd ontzettend bedanken. Nu ga ik me richten op mijn herstel en op het aanstaande vaderschap. Met Alicia en de zwangerschap gaat alles goed en we kijken erg uit naar de geboorte. Dat helpt me nu echt”, aldus Van Hooydonck.

Bij Van Hooydonck werd dinsdag een inwendige defibrillator (ICD) geplaatst, die eventuele nieuwe hartritmestoornissen moet corrigeren. Na onderzoek is een afwijking aan de hartspier geconstateerd, die vorige week de stoornis veroorzaakte.

Van Hooydonck reed vorig week dinsdag met zijn auto vier andere voertuigen aan nadat hij onwel was geworden. Zijn hoogzwangere vrouw zat naast hem, maar raakte niet gewond. In de aangereden voertuigen raakten nog twee mensen lichtgewond, onder wie een kind.

Van Hooydonck werd in 2017 profwielrenner. Hij reed in zijn carrière voor BMC, CCC Team en vanaf 2021 voor Jumbo-Visma.