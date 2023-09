Nederlandse judoka’s zien af van reis naar Azerbeidzjan

De Nederlandse judoka’s doen niet mee aan het grandslamtoernooi in Azerbeidzjan vanwege de situatie in het land. In totaal vijftien judoka’s zouden vanaf vrijdag in de hoofdstad Bakoe in actie komen.

Het conflict tussen Azerbeidzjan en Armeni√ę over de enclave Nagorno-Karabach is dinsdag opgelaaid. Dit gebied bevindt zich binnen enkele honderden kilometers van kuststad Bakoe. De strijdende partijen kondigden woensdagochtend een staakt-het-vuren af.

Volgens de judobond JBN is de situatie gezien de recente ontwikkelingen te onzeker. “Zekerheid over een veilig verloop van de reis, alsook het volgens plan kunnen terugkeren na afloop van het toernooi, is er niet. Daarop is de JBN, ook na overleg met experts van buiten de eigen organisatie, tot deze besluitvorming gekomen. Sportieve ambities zijn belangrijk, maar persoonlijke veiligheid staat te allen tijde voorop”, aldus de bond.