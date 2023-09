Reusser voor derde jaar op rij Europees kampioene tijdrijden

Marlen Reusser heeft bij de Europese kampioenschappen wielrennen in Drenthe opnieuw het goud veroverd op de individuele tijdrit bij de vrouwen. Daarmee was de Zwitserse voor het derde jaar op rij de snelste.

Reusser kwam in Emmen over een traject van 29,5 kilometer tot een tijd van 35 minuten en 53 seconden. Het zilver was voor de Britse Anna Henderson, die 43 seconden toegaf. De Oostenrijkse Christina Schweinberger was een fractie minder snel en pakte het brons.

Voor Reusser was de titel een mooi cadeau op haar 32e verjaardag. De afgestudeerd arts trof in Drenthe een parcours op haar lijf geschreven. “Dat klopt, al gaat het klimmen me ook steeds beter af”, vertelde de Zwitserse, die normaal uitkomt voor de Nederlandse ploeg SD Worx. “Het parcours was niet al te technisch, dat was zeker een voordeel voor me. Aan de andere kant vond ik het ook een beetje saai. Ik heb liever een wat interessanter parcours, wat dat betreft ben ik in Zwitserland dan ook verwend.”

De beide Nederlandse deelneemsters deden niet mee om de medailles. Nederlands kampioene Riejanne Markus eindigde als zevende op 1 minuut van Reusser. De 21-jarige Shirin van Anrooij, als vervangster van Demi Vollering voor het eerst actief tussen de elitevrouwen, werd negentiende op 1.47 van de winnares.

Markus was minder ontgoocheld dan na de tijdrit bij de WK in Schotland. Toen was de vorm er, maar liep het op de dag zelf niet. Ze werd er negende. Ditmaal hadden met name twee valpartijen in de Simac Ladies Tour eerder in de maand haar voorbereiding in de war gegooid. Terwijl ze een vlak parcours aantrof dat haar ligt. “Die valpartijen zaten me heel erg in de weg. Het herstel duurde te lang. De ploeg heeft er alles aan gedaan om me hier goed aan de start te krijgen, maar ik had gewoon niet genoeg tijd om echt weer top te worden”, vertelde de 29-jarige Amstelveense van de ploeg Jumbo-Visma.

Graag had ze in Emmen haar ambities om volgend jaar op de Spelen van Parijs op de tijdrit uit te komen willen onderstrepen. “Je blijft hopen dat het dan toch nog lukt, maar ik miste vandaag gewoon vermogen. Op een parcours als dit kun je dat niet verdoezelen. De Spelen zijn het hoogst haalbare en het is een droom voor me daar te starten. Jammer dat het dan vandaag niet lukt. Maar het zat er een beetje aan te komen.” Donderdag komt ze alweer uit in de gemengde team relay. “Daar moet ik nu even niet aan denken.”