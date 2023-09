Turnster Biles in Amerikaanse ploeg voor WK

Turnster Simone Biles heeft zich verzekerd van een plek in de Amerikaanse selectie voor de wereldkampioenschappen in Antwerpen. De viervoudig olympisch kampioene won de kwalificatiewedstrijd bij het trainingskamp in Texas en mag zich opmaken voor haar zesde wereldtitelstrijd.

Biles maakte tien jaar geleden in Antwerpen haar debuut op een WK. Het mondiale toernooi is voor haar de opmaat naar de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Eerder deze maand maakte de negentienvoudig wereldkampioene bekend dat ze in de Franse hoofdstad haar opwachting wil maken.

De 26-jarige Amerikaanse lastte na de Spelen van Tokio vanwege mentale problemen een pauze in. Vorige maand keerde ze na een afwezigheid van twee jaar in eigen land terug en maakte meteen indruk. Biles zegt nu dat ze beter luistert naar haar lichaam en ook tijd maakt voor andere dingen.

De wereldkampioenschappen turnen staan van 30 september tot en met 8 oktober op het programma.