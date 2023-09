Wielrenners Hoole en Bax jagen op erfenis Dumoulin

Met het afscheid van Tom Dumoulin verdween Nederlands enige topper in het tijdrijden. Daan Hoole en Sjoerd Bax waren woensdag bij de EK in Emmen de wielrenners die de Nederlandse eer moesten hooghouden.

Ze brachten het er zeker niet slecht van af met de zevende plaats voor Hoole, die 1 minuut en 22 seconden toegaf op de Britse winnaar Joshua Tarling. Bax, zondag nog zegevierend in de Italiaanse koers Trofeo Matteotti, werd tiende op 1.28.

“Daan en Sjoerd hebben zeker de ambitie om iets te betekenen in het tijdrijden en kunnen dat ook”, sprak bondscoach Koos Moerenhout. “Maar het blijft een specialisme. Met Tom hadden we er een. En we hebben best wel renners die in etappekoersen in tijdritten goed meedoen en ook wel potentie hebben. Maar tussen de echte specialisten op een kampioenschap is het wel wat anders.”

Moerenhout zei vooraf tevreden te zijn met een renner in de top 10. “Dan doe je goed mee. Sjoerd ontwikkelt zich goed, ook al is hij al 27. Hij werd derde op het NK. En Daan is 24 en heeft ook echt wel de ambitie om iets te betekenen.” Verder wees Moerenhout op Thymen Arensman: “Een goede tijdrijder, maar met name in een etappekoers. Op zo’n kampioenschap is het toch wat anders.” Arensman kwam in de Vuelta zwaar ten val en was daarom ook geen optie voor dit EK.

Hoole (34e) en Jos van Emden (36e) kwamen er op het WK in Schotland niet aan te pas. Van Emden werd dit jaar nog Nederlands kampioen maar stopt aan het einde van dit seizoen. Het is dus zoeken naar de man die Nederland op de Olympische Spelen van Parijs in de tijdrit zal vertegenwoordigen. Moerenhout: “Dan kun je ook nog uitkomen bij iemand als Dylan van Baarle, mits die er zich op toelegt. Zelfs Bauke Mollema is dan nog in beeld.”

Hoole en Bax dromen ervan op de Spelen aan de start te staan. “Het is natuurlijk wel iets waar je altijd over nadenkt”, zei Hoole, die normaal voor Lidl-Trek uitkomt. “Maar er moet echt wel een stapje bijkomen om daar mee te kunnen doen voor de top 10.”

Bax, die dit jaar als renner van UAE Team Emirates het tijdrijden aan het ontdekken is, denkt dat Parijs voor hem eigenlijk te vroeg komt. “Ik hoop er de komende jaren wat meer de focus op te kunnen leggen. Zo ben ik nog niet in een windtunnel geweest. De Spelen komen denk ik te snel, zeker als een Van Baarle zich erop focust.”