Hersenschudding en breuk voor Küng na val bij EK wielrennen

De Zwitserse renner Stefan Küng heeft een hersenschudding, een breuk in zijn kaakbeen en een aantal breukjes in zijn hand overgehouden aan zijn zware val bij de EK wielrennen in Emmen. Hij ging woensdag in de slotfase van de tijdrit onderuit en raakte daarbij een aantal dranghekken langs het parcours. Met een bebloed gezicht en een kapotte helm kwam hij over de finish.

“Naar omstandigheden gaat het wel goed”, aldus de Zwitserse wielerfederatie. “In Zwitserland wordt hij verder onderzocht.”

Door zijn val kan Küng donderdag niet meedoen in de mixed relay.