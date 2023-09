Herstelde Stroll kan starten in Grote Prijs van Japan

De Canadees Lance Stroll voelt zich goed genoeg om dit weekeinde van start te gaan in de Grote Prijs van Japan. De Formule 1-coureur van Aston Martin sloeg afgelopen zondag de race in Singapore over nadat hij een zware crash maakte in de kwalificaties.

“Ik voel me goed”, zei Stroll bij aankomst op het circuit van Suzuka. “Het team heeft goed werk verricht en de auto weer in elkaar gezet.”

Stroll reed in Singapore zijn auto total loss in de kwalificatie. De 24-jarige coureur stapte zonder verwondingen uit de auto, maar de crash had zoveel impact op hem gehad dat hij besloot zondag niet van start te gaan in de race.

“Het belangrijkste is dat Lance in orde is na zijn zware ongeluk”, zei zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso, die in Singapore pas als vijftiende finishte en voor het eerst dit seizoen geen WK-punten scoorde. “We zullen proberen terug te vechten.”