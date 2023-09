Nederland mist podium bij gemengde ploegentijdrit op EK wielrennen

De Nederlandse wielrenners zijn er net niet in geslaagd een medaille te veroveren op de gemengde ploegentijdrit bij de EK wielrennen in Drenthe. Daan Hoole, Sjoerd Bax, Jos van Emden, Riejanne Markus, Loes Adegeest en Shirin van Anrooij kwamen in de strijd om het brons net tekort tegenover Duitsland, dat anderhalve seconde sneller was over 38,6 kilometer.

Op het onderdeel, internationaal mixed team relay geheten, komen eerst drie mannen in actie. Wanneer twee van hen de finish hebben gepasseerd vertrekken drie vrouwen. De tijd van de tweede renster die de finish passeert telt.

Het goud was voor de Franse ploeg die uitkwam op een tijd van 44 minuten en 23 seconden. Italiƫ was 4 seconden minder snel en pakte het zilver. Duitsland volgde op 22 seconden van de winnaars.