Turnster Wevers op WK alleen op balk

Sanne Wevers zal over anderhalve week op de wereldkampioenschappen turnen in Antwerpen alleen uitkomen op het toestel balk. Dat heeft bondscoach Jeroen Jacobs besloten, zo vertelde hij donderdag in Rotterdam bij het begin van een driedaagse stage van de ploeg.

Dinsdag werd al bekend met welk vijftal turnsters hij mikt op een plaats bij de beste twaalf landen. Daarmee zouden de turnsters zich als team kwalificeren voor de Olympische Spelen. Jacobs koos voor Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Vera van Pol als meerkampsters, terwijl Sanna Veerman de drie toestellen doet (vloer, sprong en brug) waarop Wevers niet in actie komt.

Jacobs oordeelde dat het optreden van Wevers in de kwalificatiewedstrijden op de brug niet stabiel genoeg was. De turnster, de olympisch kampioene op balk van Rio 2016, kon zich daarin vinden. “Alles draait om een stabiele teamprestatie. Daarom hebben we ook Tisha Volleman als eerste reserve aangewezen. Ze deed het als allroundster met name goed in de tweede kwalificatie en ze heeft de ervaring”, aldus Jacobs.

De WK turnen beginnen op 30 september.