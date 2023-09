Alpine wil F1-coureur Schumacher in WEC-stoeltje

Alpine bevestigt dat het in gesprek is met coureur Mick Schumacher. De reservecoureur van het Formule 1-team van Mercedes komt in aanmerking voor een stoeltje in het World Endurance Championship (WEC) volgend jaar, waar ook de 24 Uur van Le Mans onderdeel van is. Die rol zou hij willen combineren met zijn positie als reserve bij Mercedes.

“Het klopt dat we in gesprek zijn”, zei Alpine-baas Bruno Famin vrijdag vanuit Japan, waar dit weekend de GP in de Formule 1 wordt verreden. “Het zou goed voor hem zijn, maar het is vooral een kans voor beide partijen. Hopelijk kunnen we snel een testrace regelen.”

Bij Mercedes zijn Lewis Hamilton en George Russell de twee kopmannen. Beide coureurs verlengden hun contract, en dus lijken er weinig kansen meer voor Schumacher te zijn. Ook bij andere teams zijn er voor volgend seizoen al veel plekken vergeven.