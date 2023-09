Verstappen ook de snelste in tweede training voor de GP in Japan

Max Verstappen heeft de orde hersteld bij de eerste twee trainingen voor de Grote Prijs van Japan. De Nederlandse autocoureur van Red Bull was de snelste in de tweede sessie nadat hij ook in de eerste training de beste tijd had neergezet. Verstappen ging op het circuit van Suzuka rond in een tijd van 1.30,688. Hij bleef hiermee de Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari (1.31,008) en Lando Norris van McLaren (1.31,152) voor. Verstappens teamgenoot Sergio Perez zette met 1.31,710 de negende tijd neer.

Verstappen eindigde vorige week op het stratencircuit van Singapore slechts als vijfde. Hiermee kwam een einde aan zijn fraaie reeks van tien overwinningen op rij. Verstappen liet in aanloop naar de GP van Japan weten dat zijn resultaat in Singapore een eenmalig incident was. Hij bevestigde dit met zijn overtuigende optreden in de eerste twee trainingen.

De tweede training eindigde een paar minuten eerder omdat de Fransman Pierre Gasly met zijn auto van Alpine in de bandenstapel reed.

Teambaas Christian Horner was na de eerste training al vol lof over Verstappen. “Ik denk dat hij groot leiderschap heeft getoond en dat hij met een volwassen manier met zijn nederlaag is omgegaan. Natuurlijk was iedereen teleurgesteld afgelopen weekend. Je raakt gewend aan het winnen. Nu voelden we weer hoeveel pijn het doet om te verliezen. Maar de honger en passie was er vanaf de eerste dag. Hij pusht het team en wij pushen hem. We gaan hierdoor allebei naar een hoger niveau.”