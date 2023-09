Volleybalsters winnen in zinderend duel van gastland China op OKT

De Nederlandse volleybalsters hebben op het olympische kwalificatietoernooi gastland China in een zinderende wedstrijd verslagen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski, die in Ningbo drie matchpoints wegpoetste, draaide een 0-2-achterstand om in een 3-2 overwinning: 18-25 24-26 25-19 26-24 15-13.

Voor Oranje was het de vierde overwinning in vijf wedstrijden. Na een 3-2-nederlaag tegen Canada in de openingswedstrijd won het team achtereenvolgens van Tsjechië (3-0), Mexico (3-0) en Oekraïne (3-0). Zaterdag staat er nog een wedstrijd tegen wereldkampioen Servië op het programma, waarna Nederland een dag later de groepsfase afsluit tegen de Dominicaanse Republiek. De beste twee van de poule plaatsen zich voor de Spelen volgend jaar in Parijs.

Hoewel Nederland een goede serie had neergezet in Ningbo bleek het gastland van een ander kaliber dan de eerdere tegenstanders. Oranje, dat begon met Sarah van Aalen, Celeste Plak, Nika Daalderop, Marrit Jasper, Juliët Lohuis en Indy Baijens, liep al snel achter de feiten aan. Waar Oranje de kansen vaak niet wist te benutten, omzeilde China regelmatig het Nederlandse blok. China, de mondiale nummer 6, behield steeds een marge van een aantal punten en haalde de set met 18-25 binnen.

Nederland begon daarna beter te spelen, maar zag de tegenstander gedurende de tweede set toch weer uitlopen. China kreeg op 21-24 drie setpoints, maar aan de hand van Plak kwam Oranje weer langszij op 24-24. Na een cruciale video challenge verzekerde het gastland zich even later alsnog van de setwinst, 24-26.

Oranje toonde zich veerkrachtig in derde set, waarin het op een 6-5-voorsprong kwam. Na 4 punten op rij voor China reageerde Nederland met een serie van 5 punten. De Nederlandse vrouwen kregen zo voor het eerst een voorsprong van 2 punten, die ze daarna uitbouwden op weg naar de setwinst (25-19). China leek zich te herpakken in de vierde set, waarin het gedurende het tweede deel wegliep naar een 13-21-voorsprong. Op 21-24 kreeg China zelfs 3 matchpoints, maar Oranje draaide alsnog knap de set om, 26-24.

In de beslissende set keek Nederland een aantal keer tegen een achterstand van een paar punten aan, maar opnieuw kwam de ploeg terug in de wedstrijd. Op 13-12 kwamen de Nederlandse vrouwen voor het eerst op voorsprong, waarna ze wedstrijd niet meer weggaven, 15-13.