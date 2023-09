Wielrenner Bol vervangt Van den Berg bij wegwedstrijd op EK

Wielrenner Cees Bol is zondag de vervanger van Marijn van den Berg bij de wegwedstrijd op de EK in Drenthe. In eerste instantie zou Ide Schelling de plek van Van den Berg overnemen, maar ook hij blijkt niet startklaar te zijn.

Van den Berg is niet helemaal fit teruggekomen uit de Ronde van Spanje. Nu ook Schelling zondag niet kan rijden heeft bondscoach Koos Moerenhout gekozen voor Bol.

Naast Bol doen renners Olav Kooij, Nils Eekhoff, Sjoerd Bax, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Elmar Reinders en Daan Hoole mee namens Nederland. De wegwedstrijd is 200 kilometer lang en eindigt op de VAM-berg.