Campenaerts wint tijdrit Luxemburg, Hirschi nieuwe leider

De Belg Victor Campenaerts heeft de vierde etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. Het was een individuele tijdrit over een kleine 24 kilometer. De Zwitser Marc Hirschi nam met nog een etappe te gaan de leiderstrui over van de Ier Ben Healy.

Hirschi, van de ploeg UAE Team Emirates, werd zevende in de tijdrit op 27 seconden van Campenaerts. De Belg van Lotto Dstny had een tijd nodig van 28 minuten en 26 seconden en was daarmee één tel sneller dan de Amerikaan Brandon McNulty. De Nederlander Koen Bouwman was goed voor de zesde tijd. McNulty is in het klassement tweede op 2 seconden van Hirschi. Bouwman staat zevende.