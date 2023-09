Eerste WTA-titel voor Chinese Wang in eigen land

De Chinese tennisster Wang Xiyu heeft voor eigen publiek in Guangzhou haar eerste WTA-titel veroverd. De nummer 88 van de wereld versloeg in de finale de als eerste geplaatste Poolse Magda Linette met 6-0 6-2.

De 31-jarige Linette staat 61 plaatsen hoger op de wereldranglijst dan de 22-jarige Wang. Maar ze kreeg geen grip op het spel van haar tegenstandster.

Wang was emotioneel na haar toernooizege. “Dit is heel speciaal. Sinds ik begon met tennissen heb ik altijd een titel willen halen. Mijn droom is uitgekomen. Ik hoop dit ook op grotere toernooien te bereiken.”

Guangzhou organiseerde het eerste vrouwentoernooi in China sinds 2019. Mede vanwege de coronapandemie werden toernooien de afgelopen jaren geschrapt.