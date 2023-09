Kanovaarster Wegman net naast podium op WK

Kanoslalomvaarster Martina Wegman heeft op de WK in Londen net naast de medailles gegrepen. De 34-jarige atlete uit Schoorl miste in de K1 (kayak) op een fractie van een seconde het brons.

De titel op de wildwaterbaan van Lee Valley ging naar de Australische Jessica Fox, winnares op de Spelen van Tokio in de C1 (kano). Zij hield de Slowaakse Eliska Mintalova en de Poolse Klaudia Zwolinska achter zich. Wegman kwam 0,03 seconde tekort voor het brons. Haar landgenote Lena Teunissen strandde in de halve finales.

Voor Wegman was het haar beste prestatie ooit op een WK. In Tokio werd ze in de olympische wedstrijd zevende.