Marathonloper Kipchoge kijkt niet verder dan Spelen van Parijs

Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge heeft nog niet bepaald wanneer hij zijn imposante loopbaan als marathonloper wil beĆ«indigen. Op de Olympische Spelen van Parijs wil de 38-jarige Keniaan komende zomer “absoluut” starten. “Wat daarna gebeurt zien we dan wel”, zei hij aan de vooravond van de marathon van Berlijn, een wedstrijd die hij al vier keer won.

De marathon van de Duitse hoofdstad is zijn favoriete wedstrijd, zei hij in de Duitse krant Der Tagesspiegel. “Ook vanwege de enthousiaste mensen langs de kant. De organisatie is super en het is een vlak parcours. Maar ik vind Berlijn vooral een sportmetropool. Dat alles samen maakt dit zo’n snelle wedstrijd.” Kipchoge won er in 2015, 2017, 2018 en vorig jaar. Bij die laatste twee keer was hij telkens goed voor een wereldrecord. Vorig jaar kwam hij na 42,195 kilometer uit op een tijd van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden.

Als zijn actieve loopbaan erop zit, wil Kipchoge het hardlopen blijven promoten. “Sport zal me blijven vergezellen. Ik wil jonge mensen aanmoedigen om te sporten, om hard te lopen. Ik wil hardlopen over de hele wereld promoten, ik wil mensen verenigen door middel van hardlopen”, aldus Kipchoge.