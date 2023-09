Marini breekt sleutelbeen en mist MotoGP-race in India

De Italiaanse MotoGP-coureur Luca Marini heeft door zijn crash in de sprintrace bij de Grote Prijs van India zijn linkersleutelbeen gebroken en kan zondag niet starten in de hoofdrace. Marini kwam na de start op het Buddh International Circuit in aanraking met de motor van zijn land- en teamgenoot Marco Bezzecchi en werd van zijn Ducati afgeworpen.

Marini is na de crash voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hij kreeg van de stewards ook nog een straf omdat hij schuld had aan de botsing. De zogenoemde ‘long lap’, een extra lus op het circuit, moet Marini afleggen in de eerstkomende race waar hij weer aan de start komt.

Marini, een halfbroer van de Italiaanse racelegende Valentino Rossi, staat zevende in het wereldkampioenschap. Francesco Bagnaia (Ducati) is de leider in de WK-stand.