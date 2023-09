Twee titels voor Boer op NK shorttrack

Teun Boer heeft op de eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen shorttrack in Leeuwarden de titels veroverd op de 1500 en de 500 meter. Op die eerste afstand passeerde Jens van ’t Wout als eerste de finish, maar de deels in Canada opgegroeide shorttracker kreeg een straf vanwege een duw.

Boer hield op de langste afstand Kay Huisman en Hessel van Berkum achter zich. Op de 500 meter was het zilver voor Itzhak de Laat en het brons voor Hugo Bosma.

Xandra Velzeboer hield aan de eerste dag goud en zilver over. Ze won de 1500 meter, voor Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer. Op de 500 meter troefde Selma Poutsma de zussen-Velzeboer af: Xandra werd tweede, Michelle derde. Suzanne Schulting ontbrak in Leeuwarden. De drievoudig olympisch kampioene heeft besloten haar seizoen pas later te beginnen.